– Hvor er den andre halvdelen av treet, spør The Daily Mail. Den britiske avisen har publisert flere bilder av det norske grantreet der det ser noe stusslig ut.

Tradisjonen tro har Oslo kommune gitt et grantre som et symbol på Norges takknemlighet til Storbritannia for hjelpen under andre verdenskrig. Tradisjonen strekker seg tilbake til 1947.

Men i år som i fjor blir treet møtt med latterliggjøring. I fjor mente britene at treet var nedslitt og lurte på om Storbritannia var i krig med Norge.

Årets juletre, som ble felt i Sørkedalen i november, ankom den engelske hovedstaden i en litt annen form enn slik det så ut da det ble hogd ned. Flere greiner har falt av eller bøyd seg, og det er brunt på den ene siden.

Juletreet skal tennes under en seremoni på Trafalgar Square i London 7. desember.