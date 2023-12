Kampene på Gazastripen fortsetter

Israelske medier meldte i natt om kraftige kamper i Khan Younis-området sør på Gazastripen, etter etterretningsopplysninger om at noen Hamas-ledere skal oppholde seg der. Kamper pågikk i natt også i Gaza by og nord på Gazastripen.

Militære mål tilhørende Hamas på hele Gazastripen har gjennom natten vært under angrep, opplyser det israelske forsvarets (IDF) talsmann Jonathan Conricus. Samtidig forhandles det fortsatt om gjenopptakelse av våpenhvilen, ble brutt tidlig fredag morgen.

Ukraina hevder Kyiv-flyplassen kan åpnes snart

Ukraina vil snart være i stand til å gjenåpne Kyivs internasjonale lufthavn. Det uttaler president Volodymyr Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak. Ukraina er blitt sterkere, noe som gjør dette mulig, sier han, og viser til militærhjelp fra utlandet.

Flyplassen var det første store området som ble stengt i Ukraina da russiske styrker tok seg over grensen 24. februar 2022, og at flyplassen kommer til å bli den første som gjenåpnes, når forholdene ligger til rette for det, sier Jermaks assistent Andrij Sybiga.

Dommer avviser Trumps immunitetspåstand

Den føderale dommeren Tanya Chutkan sier at tidligere president Donald Trump ikke har immunitet og at rettssaken mot ham om valginnblanding etter 2020-nederlaget derfor skal fortsette.

Tidligere presidenter kan ikke fritas for føderalt straffansvar, slår hun fast i kjennelsen, som ble kjent i natt norsk tid. – Den tiltalte kan bli gjenstand for føderal etterforskning, tiltale, straffeforfølgelse, domfellelse og straff for enhver kriminell handling utført under presidentperioden, skriver hun i kjennelsen. Trumps forsvarere hadde argumentert med at rettssaken, som er berammet til mars neste år, burde avvises.

Mann savnet etter boligbrann i Trøndelag

En mann er savnet etter en stor brann i Malvik kommune i Trøndelag. Boligen er overtent og politiet har ikke klart å komme i kontakt med den eldre mannen som bor i huset. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 3.25 natt til lørdag.

– Det er en eldre mann som bor i huset, og vi er bekymret for ham. Vi har ikke oppnådd kontakt, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

To biler ødelagt i brann på Haugenstua i Oslo

To biler som sto på parkeringsplassen ved Obs på Haugenstua i Oslo ble ødelagt i en brann natt til lørdag. Politiet mener brannen er påsatt.

Brannvesenet opplyser at de fikk melding om brannen i Haavard Martinsens vei klokken 3.48. Brannmannskapene klarte å forhindre at brannen spredte seg til andre kjøretøy. Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt sier at funn på stedet gir grunn til å mistenke at brannen er påsatt.