Lovbruddene mannen nå er dømt for gjelder svikt i omsorg, tilsyn og stell, skriver NRK

– Det er klart at dyrevelferdslovbrudd i et slik omfang blir det reagert ganske strengt mot, sa aktor Amund Sand til NRK under rettssaken.

De siste månedene før de ble funnet fikk ikke grisene mat, og bonden var sjelden i fjøset.

I tillegg til to år i fengsel får mannen er et aktivitetsforbud, som betyr at han ikke kan begynne med dyrehold igjen.

Det ble først funnet 200 døde dyr på gården 9. januar. Videre etterforskning førte imidlertid til at det ble konkludert med at det var omtrent 1500 griser som døde.