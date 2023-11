Til VG sier Venstre-leder Guri Melby at de vil bruke tre milliarder kroner ekstra på å bekjempe barnefattigdom og å hjelpe barnefamilier.

– Flere barnefamilier henger etter i inntektsutviklingen, og vi vet at dette kan resultere i dårligere boforhold, svakere skoleresultater, lavere utdanning og dårligere helse på lang sikt, sier hun til avisa.

I budsjettet settes det av én milliard kroner ekstra til barnehager – for å blant annet starte oppbyggingen av et løpende barnehageopptak. Mange tar i dag ulønnet permisjon mens de venter på barnehageplass. Melby anslår at en full utrulling i alle landets kommuner vil ta rundt fem år, og at det ville kreve flere ansatte.

I sitt alternative budsjett vil Venstre følge flere andre anbefalinger fra regjeringens ekspertutvalg for barn i fattige familier, som å øke barnetrygden til 31.500 kroner i praksis, men at satsene skal utjevnes og skattlegges.

Venstre vil også avvikle kontantstøtten.