Tirsdag kveld skulle en sivil bil fra Utrykningspolitiet (UP) kjøre forbi en personbil i Kristiansand. Føreren av personbilen ønsket tydeligvis ikke å bli forbikjørt og la seg over i det andre feltet og blokkerte for forbikjøringen.

Da satte politiet på blålysene, og personbilen ble stanset.

Politiet i Agder opplyser at bilføreren anmeldes for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 3 og har fått førerkortet beslaglagt.