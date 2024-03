– Alle personer er ute av huset, skrev politiet i Nordland på X /Twitter klokken 3.47 natt til lørdag.

Da hadde nødetatene rykket ut etter melding om brann, og det ble meldt om mye røyk på stedet.

Like før klokken 4 opplyser politiet at det står åpne flammer ut fra et vindu i huset, formentlig fra vaskerom.

Ingen fare for spredning, skriver politiet på X /Twitter.