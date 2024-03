PFT har den siste tiden fått en rekke henvendelser om at det sendes ut eposter der noen utgir seg for å representere PFT eller andre i politiet. Ifølge eposten skal mottakeren ha lastet ned overgrepsmateriale fra internett, og blir oppfordret til å svare til en epostadresse som ikke går til politiet.

PFT forstår at eposten kan virke skremmende. De går derfor ut med en advarsel for at folk skal være oppmerksomme på svindelforsøket.

Det er flere tegn på at denne eposten ikke er reell, som dårlig språk og en epostadresse som ikke er politiets. I tillegg ville aldri politiet orientert noen om et mulig lovbrudd av denne typen på epost, eller bedt om sensitiv informasjon på denne måten. skriver PFT.