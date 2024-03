– Bankene håver inn på sentralbankens renteøkning og velter hele byrden over på lånekundene, innledet SVs Kari Elisabeth Kaski i Stortingets spørretime onsdag.

Hun viste til rekordresultater for bankene. Samlet fikk de et samlet resultat på 88,5 milliarder kroner etter skatt i fjor, en økning på 17,2 milliarder kroner fra året før – et samlet resultat som er mer enn hele forsvarsbudsjettet, framholdt Kaski.

Det er særlig barnefamilier som rammes av renteøkningene, fortsatte Kaski.

– Det er fra disse familiene at bankene henter de enorme overskuddene sine, sa hun.

Vedum avviste regulering

Kaski utfordret finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til å se på om man kan pålegge bankene å holde differansen mellom renten på utlån og innskudd stabil. Og hun etterlyste skatt på finansskatten på overskudd i bankbransjen.

Ingen god idé med mer regulering, repliserte Vedum.

– Det kan medfører at boliglånsrenta øker, det har lånekundene ingen garanti mot, sa Vedum.

Han mente svaret heller ligger i å ha et velfungerende bankmarked slik at folk kan flytte lånet sitt dersom de mener betingelsene er for dårlige. Finansskatt har han heller ingen tro på.

- Kanskje staten ville tjent mer, men det ville ikke tjene norske bankkunder, sa han.

Kaski: Formuesoverføring fra lånekunder til aksjonærer

Ved at han ikke ser behovet for å regulere bankene bedre, setter Vedum et godkjentstempel på enorme utbetalinger, svarte Kaski.

– Dette er en direkte formuesoverføring fra norske forbrukere, som må ta opp skyhøye lån for å komme inn på boligmarkedet, til bankaksjonærer, sa hun.

Folk vil nok se at 2024 blir et lysere år enn 2023, mente Vedum. Han viste til at Norges Bank mener rentetoppen er nådd, og at prisveksten trolig er på vei ned.

Det viktigste for folks privatøkonomi er at Norges Bank setter ned styringsrenten, påpekte han. Regjeringens oppgave er å føre en ansvarlig økonomisk politikk.

– Jeg tror ikke på planøkonomiske grep der vi går inn og styrer alt mulig, sa han.