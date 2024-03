Politibetjenten tok med seg piller fra et narkotikabeslag han selv utførte, skriver Avisa Oslo.

Tablettene han tok med seg var av typen Ksasol, som er et beroligende og angstdempende legemiddel. Dagen etter tok den 27 år gamle politimannen noen av tablettene, før han la ut på en kjøretur.

Mannen erkjenner at han ikke husker mye av kjøreturen. Den endte med to uhell, og en video av at han fylte drivstoff ble brukt som bevis mot politimannen.

Politimannen er i Oslo tingrett dømt til 18 dagers fengsel for grovt underslag, narkotikabruk- og besittelse og kjøring i ruset tilstand.

Tingretten mener at den siktede har brutt den særlige tilliten som med stillingen han hadde som politiansatt.