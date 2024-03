– Min kritikk er ikke rettet mot Vinmonopolet, de skvises litt imellom her. De skal opprettholde likebehandlingsprinsippet, men presses av en regjering som har sin agenda, sier Helsvig i en kommentar til at Vinmonopolet fredag besluttet å utestenge viner fra bosetninger på Vestbredden og Golanhøydene.

Han mener det er usikkert om Vinmonopolet faktisk kan utestenge produkter på denne måten. Han påpeker at grunnlaget for utestengelsen er et råd fra utenriksministeren, ikke en lovendring.

– Det blir interessant å se hva slags presedens denne saken skaper, sier han.

Ewine leverer én vin som rammes av utestengelsen.

– Det er synd at Espen Barth Eide skal diktere hva næringslivet skal gjøre og hva folk skal mene. Vår vin er produsert på druer dyrket av en palestinsk vinbonde på Vestbredden som selger råvarene til en israelsk vinmaker i Israel. Et sånt samarbeid i regionen bør regjeringen oppmuntre til, ikke advare imot, sier Helsvig til NTB.

Importøren kan fortsatt selge til restauranter, fordi dette foregår utenom Vinmonopolet.