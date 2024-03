Jehovas vitner gikk til sak mot staten, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2022 fratok Jehovas vitner statstilskudd og registrering som trossamfunn. I en fersk dom ble staten frikjent.

Menneskerettighetsekspert Dag Øistein Endsjø sier til Vårt Land at han ser alvorlig på dommen – og peker på at det er alvorlig å frata et trossamfunn registreringen.

– Både Østerrike og Russland har allerede blitt dømt i EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen) for dette, så da kan Norge bare føye seg inn i rekken av land som er dømt for ikke å anerkjenne Jehovas vitner som trossamfunn, sier Endsjø.

Han tror ikke dommen kommer til å bestå i et eventuelt møte med EMD, ettersom Norge er forpliktet juridisk av det internasjonale lovverket.

Jussekspert Vibeke Blaker Strand er uenig og mener at dommen ikke fratar Jehovas vitner muligheten til å være et trossamfunn og drive som de ønsker.

– Dette handler kun om å være et offentlig registrert trossamfunn, noe som gir dem statsstøtte og vigselsrett, sier hun.

– Det er en dom som kommer til å stå seg i Den europeiske menneskerettighetsdomstol, mener Strand.

Jehovas vitner har foreløpig ikke besluttet om de vil anke dommen til lagmannsretten.