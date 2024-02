Da rettssaken mot 18-åringen startet i begynnelsen av februar, sto han tiltalt for totalt fem forhold: Overfallsvoldtekt uten samleie, forsøk på voldtekt, to tilfeller av seksuell handling og ett tilfelle av seksuelt krenkende atferd, skriver Budstikka.

Overfallsvoldtekten ble avbrutt fordi kvinnen klarte å ringe samboeren før den tiltalte tok telefonen hennes. Det gjorde at han kom henne til unnsetning.

Hendelsen skjedde tirsdag 1. august rundt klokken 8.30 om morgenen, da kvinnen var på vei til jobb. Den da 17 år gamle gutten, som er bosatt et annet sted på Østlandet, ble pågrepet kort tid senere og siktet for voldtekt.

– Hun er bekymret for at han har fått en såpass kort fengselsstraff og er redd for å møte ham igjen, sier kvinnens bistandsadvokat, Hege Salomon til Budstikka.

Rettspsykiaterne mener mannen er lett psykisk utviklingshemmet.

Straffen ble satt til to års fengsel, hvor ett år gjøres betinget med en prøvetid på to år. Av det ene året som 18-åringen er dømt til å sone i fengsel, trekkes det fra de 143 dagene han har vært varetektsfengslet. Dermed kan han bli løslatt allerede i sommer.