UNRWA-gransking starter

En uavhengig gruppe ledet av Frankrikes tidligere utenriksminister har fått i oppdrag å finne ut om FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) gjør alt for å sikre at de ansatte jobber i tråd med FNs nøytralitetsprinsipp. Chr. Michelsens institutt og to andre forskningsinstitutter deltar. Flere UNRWA-ansatte er allerede sparket, og organisasjonen har lovet en grundig gransking. USA, Storbritannia, Tyskland og Japan er blant landene som har stanset sine overføringer til UNRWA. Norge fortsetter sitt økonomiske bidrag og støtter opp granskningen.

John Kerry på besøk i Norge

USAs klimautsending John Kerry er på besøk i Norge. Han skal åpne konferansen Oslo Energy Forum 2024 – som samler ledere fra flere internasjonale og norske energi- og industriselskaper – sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Equinor-sjef Anders Opedal. Kerry skal også møte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Erdogan til Egypt

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal etter planen besøke Egypt onsdag. Det er det første besøket siden 2013 og skjer etter at de to landene i fjor oppgraderte sine diplomatiske forbindelser. Samtalene mellom Erdogan og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi ventes å handle om nødhjelpsforsyninger til palestinerne på Gazastripen og steg som kan tas for å få slutt på krigen.

Kirken med drop-in-vielser

Onsdag er Valentinsdagen, og Den norske kirke inviterer alle par til drop-in-bryllup. Seremonien består av musikk, tekstlesning fra Bibelen, en kort tale fra presten, ekteskapsløfter, forbønn og velsignelse. På valentinsdagen i år er det drop-in-bryllup i blant annet Øyer, Ål, Nøtterøy, Ski, Askim, Ulsteinvik, Nedstryn, Flosta, Vågå, Egersund, Oddernes og Flå. Man behøver ikke bestille time, men må ha prøvingsattest, forlovelerklæring og forlovere med seg. Prøvingsattesten kan man få digitalt fra Folkeregisteret.

Store medaljesjanser i skiskytter-VM

Det er klart for 20-kilometer for menn i VM i skiskyting i tsjekkiske Novo Mesto. Starten på mesterskapet har vært strålende fra de norske herrene, i motsetning til kvinnene, som har skutt seg bort på standplass. I begge de individuelle øvelsene for menn har Norge tapetsert pallen. Det bør bety gode medaljemuligheter i VMs lengste øvelse. I fjor ble det dobbelt norsk på distansen da Johannes Thingnes Bø tok gullet og Sturla Holm Lægreid fikk sølv.