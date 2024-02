Hydro var også kraftig ned i andre og tredje kvartal av 2023, og resultatene fra fjerde kvartal var dårligere enn i samme kvartal i 2022, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

I samme kvartal året før var det justerte driftsresultatet på 7,18 milliarder kroner før skatt, ifølge E24.

Ifølge selskapet skyldes resultatfallet blant annet lavere priser på aluminium og råvaren alumina, samt lavere volumer innen ekstrudering og resirkulering. I tillegg steg selskapets faste utgifter, og bidraget fra kraftsalg falt.

Selskapet kan imidlertid dele ut utbytte som er høyere enn ventet. Hydro foreslår et utdeling på 7 milliarder kroner til aksjonærene, noe som tilsvarer omtrent 81,5 prosent av justert resultat etter skatt for 2023, med en kombinasjon av 2,5 kroner per aksje i kontaktutbytte og 2 milliarder kroner i tilbakekjøp av aksjer.

I tillegg har råvarekostnadene falt, marginene i ekstrudering har bedret seg og Hydro sier de opplever positive valutaeffekter.