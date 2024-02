Flyet skulle ta av fra Oslo klokken 9.55 til Stockholm, men er nå innstilt.

– Vi har hatt teknikere på stedet som bekrefter at flyet ikke kan gå videre, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til avisen.

Hun sier ikke hva flyet krasjet inn i, ei hvordan det skjedde. Det undersøkes nå, opplyser Sund.

– Vi har begynt å booke om passasjerene. Det er snakk om i overkant av 150 passasjerer.

Hendelsen skjer dagen etter at to Norwegian-fly kjørte inn i hverandre på Gardermoen. Ingen ble skadd, og passasjerene tok det hele med humor.

Norwegian-flyet hadde kjørt for nærme et annet, slik at vingespissen kom borti flyet som sto parkert.