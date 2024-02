– Finanstilsynet har i dag, mandag 19. februar, bedt PWC om en skriftlig redegjørelse for vurderingene som er gjort i forbindelse med oppdraget for Norsk Industri. Ytterligere kommentarer om tilsynssaken blir ikke gitt før den er avsluttet, sier direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, til E24.

I fjor høst ba Norsk Industri PWC undersøke daværende administrerende direktør Stein Lier-Hansens utgifter til representasjon. Det munnet ut i en rapport, skriver nettavisen.

PWC har vært Norsk Industris revisor siden 2016.

Norsk Industri og den tidligere direktøren brukte 10,7 millioner kroner på «relasjonsaktiviteter» med jakt og fiske fra 2015 til 2023.

Styret i Norsk Industri, som er en medlemsorganisasjon for bedrifter i industrien og oljenæringen, avsluttet avtalen i fjor høst, og styreleder Ståle Kyllingstad har kritisert den.