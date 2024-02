I november i fjor ble saken henlagt av Statsadvokaten i Nordland, i tråd med politiets innstilling. Både føreren av bilen og traktoren hadde status som siktet.

Statsadvokaten mente at det ikke var funnet tilstrekkelig bevis for at noen av de to hadde opptrådt uaktsomt på en slik måte at det kunne forklare ulykken.

Etter en klage fra de fornærmedes bistandsadvokat besluttet Riksadvokaten å omgjøre henleggelsen.

Traktorføreren er ilagt en bot på 5000 kroner for mangelen på tilstrekkelig lys og refleks på traktoren.

Bøteleggingen betyr derimot ikke at føreren av traktoren får skylden for ulykken, hvor fire av de fem personene som satt i personbilen, omkom.

– Det er flere sammenfallende årsaker til at ulykken fant sted, uten at straffansvaret kan plasseres hos den enkelte sjåfør, sier politiinspektør Bjarte Walla i en pressemelding.