Den kraftige vinterstormen som har herjet Nord-Norge, roer seg noe tirsdag – men vil fortsatt føre til enkelte problemer for trafikken.

Problemene gjelder både på veiene, til vanns og i luften. Det er fortsatt stengte veier og fergesamband i hele landsdelen – men for flytrafikken ser det noe lysere ut.

– Det er ikke like mange kanselleringer som det var i går. Det er ekstremt mye vær og kraftig vind, men flyplassene våre er åpne, og vi er klar for å avvikle flytrafikken, sier pressevakt i Avinor Helene W. Jensen til NTB.

På veiene har det bedre seg i Nordland og Troms, men det er fortsatt en del stengte fergesamband og veistrekninger.

Nesten tilbake til normalen

For flytrafikken blir det enkelte forsinkelser og kanselleringer utover dagen, men det ser langt bedre ut tirsdag, enn hva som var tilfellet mandag.

Gårsdagens uvær i Nord-Norge tvang Widerøe til å innstille en rekke avganger, men flyselskapet opplyser at det nå ser langt bedre ut.

– I dag er vi nesten tilbake til normalen, sier kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli til NTB.

Hun forteller at Widerøe-flyene tirsdag tar sikte på å lette som planlagt, og at det kun er på enkelte av destinasjonene langs finnmarkskysten at problemene kan oppstå. Avinor opplyser at deres flyplasser er klare til å ta imot den trafikken som er.

– De som skal ut og reise i dag oppfordres til å forholde seg til informasjonen de får fra flyselskapene sine. Hvis det blir kanselleringer eller veldig kraftige forsinkelser så får de beskjed fra dem, sier Jensen.

Oppjusterer vindvarselet

Kommunikasjonssjefen i Widerøe sier at selv om man nesten er tilbake til normalen, er det et forbehold om at vinden ikke blir for ille.

Når det gjelder vinden har Yr oppjustert vindkastvarselet i nord – og det er gult farevarsel for vind i deler av Nord-Norge.

– Vi venter lokalt kraftige vindkast på 30–35 meter i sekundet fra sørvest. Langs kysten sterk storm, med vindkast på 35–42 meter i sekundet, skriver Meteorologisk institutt på X / tidligere Twitter.

Natt til tirsdag var vindfull i nord. De høyeste vindkastene som ble målt var på 46,5 meter i sekundet i Våtvikfjellet på Sandhornøya tidlig tirsdag morgen.

– Vinden minker natt til onsdag, først i sørvest. Nord i Finnmark minker vinden onsdag morgen, skriver Yr.

Kan bli stengt på kort varsel

Det voldsomme uværet har ført til store problemer for trafikanter på veiene i nord, men også her ser det ut til at tirsdagen vil bli bedre.

– Det ser greit ut, men Finnmark har en del stengt veier. Men ellers har det roet seg i Nordland og Troms, sier trafikkoperatør Morten Åkvik til NTB tirsdag morgen.

Han forteller at det fortsatt er en del innstilte ferger fortsatt i Nordland og Troms, samt at det fortsatt er sterk vind i Lofoten. Det kan medføre at broene kan stenge på kort varsel, men at disse vil åpne igjen når vinden løyer.

I trafikken er det blant annet kolonnekjøring på E6 Saltfjellet og E69 Repvåg – Nordkapptunnelen, mens fjellovergangen E6 Hatter ble åpnet for fri ferdsel ved 9-tiden tirsdag. Her kan veien bli steng på kort varsel.

Lang liste med stengte strekninger

Ellers er listen over stengte strekninger er lang i nord og folk som skal ut, bør sjekke 175.no – eller kanskje bare la bilen stå.

– Hvis du ikke har behov for å dra ut, bør du holde deg i ro til veiene blir klare. Hvis de blir klare i dag, sa trafikkoperatør Brita Bjerkli til NTB tidligere tirsdag morgen.

Og skal man ut, bør man ta sine forholdsregler.

– Det gjelder å være godt skodd. Enkelte steder bør iallfall vogntog bruke kjetting. Man må ha nok drivstoff og batteri, ha med mat og drikke, spade og kanskje et slepetau. Du vet aldri hvor du kan bli stående fast, sa Bjerkli.