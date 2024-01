– Det er mulighet for svært mye snø, det vil si at det kan bli noe verre enn varslene, særlige for de sørlige delene av Vestland og Rogaland, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

Det ene gule farevarselet gjelder for de nordlige delene av Vestland og deler av Møre og Romsdal.

– Der er det bare varsel om mye snø, 10–20 cm i døgnet, sier Berger.

Det andre farevarselet av samme farge gjelder Rogaland og den sørlige delen av Vestland.

– Der er et mulighet for 35 centimeter, men det vil være snøbyger i hele området med lokale variasjoner. Noen kan slippe billigere unna, forteller statsmeteorologen.