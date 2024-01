– Fra søndag til mandag morgen er det ventet mye regn. Lokalt kan det komme 40–60 millimeter på tolv timer. Mest nedbør ventes midt på dagen søndag. Snøgrensen vil variere, men under 400 meter over havet vil all nedbøren sannsynligvis komme som regn, heter det i farevarselet.

Nedbøren kan føre til overvann i tettbygde områder, fare for stengte veier, fare for vannplaning og generelt vanskelige kjøreforhold.