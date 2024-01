– Ved å lære om holocaust kan vi bevare historisk bevissthet og forståelse av hvordan nazistenes hatefulle ideologi, diskriminering og forfølgelse kunne få slike katastrofale konsekvenser, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i en kronikk i Vårt Land i anledning holocaustdagen.

Han skriver at selv om Norge var under tysk okkupasjon under andre verdenskrig, og holocaust var nazistenes forbrytelse, må vi i Norge ta innover oss at også både nordmenns samarbeid med okkupantene og manglende motstand bidro til å gjøre det umulige mulig.

Holocaust refererer til folkemordet som tyske nazister utførte fra 1938 til 1945. Auschwitz-Birkenau, den største konsentrasjonsleiren, ble frigjort 27. januar 1945. Denne dagen har FN utpekt som den internasjonale holocaustdagen.

Under andre verdenskrig ble 773 norske jøder sendte fra Norge til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen mellom 1942 og 1945.