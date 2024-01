– Det er helt tydelig for alle å lese hvilke tanker Bufdir har rundt internasjonal adopsjon, sier daglig leder Line Oseassen Onshus i adopsjonsforeningen InorAdopt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kom tirsdag denne uken med en anbefaling om å stanse all adopsjon til Norge fram til granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner leverer sin rapport.

Bufdir mener risikoen for at ulovligheter innen adopsjon skjer er reell. Denne risikoen er ifølge Bufdir på et nivå som gjør at de ønsker en midlertidig stans fram til utvalget leverer sin rapport om drøyt to år.

– Adopsjonsforeningene stiller spørsmål ved om Bufdir i praksis bedriver politiske handlinger for å stoppe utenlandsadopsjon, sier Onshus videre.

– Snudd på hodet

Hun påpeker at faglig uavhengighet, fagstyre og faglig kompetent forvaltning står sentralt i forvaltningens legitimitet.

– Bufdir har fullstendig snudd dette på hodet, sier Onshus.

– Et fagdirektorat kan ikke og skal ikke innta en politisk agenda – noe Bufdir utvilsomt har gjort når det kommer til internasjonal adopsjon, sier hun videre.

Det er opp til Barne- og familiedepartementet å bestemme om de skal følge Bufdirs anbefaling. Departementet har sagt at de vil vente på en ytterligere utredning for å kunne ta stilling til Bufdirs anbefaling.

Avviser kritikken

Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir tar avstand fra kritikken fra InorAdopt. Hun understreker overfor NTB at de ikke driver politikk, men at de utfører oppgavene de er satt til å forvalte.

– En av disse oppgavene er å kontinuerlig vurdere og gi faglige anbefalinger om det norske adopsjonssystemet, herunder å løfte bekymringer til departementet ved behov. Det har vi gjort her. Bufdir har presentert flere handlingsalternativer for Barne- og familiedepartementet og gitt vår faglige anbefaling. Det er departementet som vurderer og avgjør hvordan dette skal følges opp videre, sier Steinrem.

Hun understreker at Bufdir ikke har vurdert om adopsjoner til Norge er gjennomført på urettmessig grunnlag eller hvordan systemet for utenlandsadopsjoner bør være i framtiden.

– Dette er innenfor vårt forvaltningsansvar som fagdirektorat med ansvar for adopsjoner i Norge.