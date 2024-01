Tysk togstreik slutt

Tyske lokomotivførere avslutter streiken på landets persontog mandag morgen – tidligere enn planlagt, opplyser en talsperson for det statlige togselskapet Deutsche Bahn. Det vil likevel være noe etterslep på langdistansetog og regionaltog mandag, opplyser talspersonen.

Streiken har gått hardt ut over togtrafikken og de reisende siden onsdag. Søndag begynte det å løsne da godstrafikken ble gjenopptatt, også det før tiden.

Mikrohus veltet i vinden på Sunnmøre – to satt innesperret

Et mikrohus ble tatt av vinden i Sande kommune på Sunnmøre like etter midnatt. To personer ble sittende fast i huset og måtte få hjelp av brannvesenet.

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at det var to voksne personer og to hunder i huset da det veltet. Det blåser kraftig på Sunnmøre, og politiet mener det er årsaken til at mikrohuset veltet.

– Huset veltet så de ikke kom seg ut av døra, sier operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Nord-Makedonia får albansk statsminister

Nasjonalforsamlingen i Nord-Makedonia ha valgt Talat Xhaferi til landets første etniske albanske regjeringssjef. Den 61 år gamle politikeren skal lede en overgangsregjering i 100 dager fram til det holdes valget 8. mai.

– Jeg vil fremme etnisk balanse og harmoni mellom samfunnsgruppene, sa Xhaferi i et møte i nasjonalforsamlingen, der han snakket både makedonsk og albansk.

Kinesisk eiendomsgigant tvangsoppløses

En domstol i Hongkong har gitt ordre om at den gjeldstyngede Evergrande skal tvangsoppløses. Eiendomsselskapet har slitt med stor gjeld, og retten lot seg ikke overbevise om at de ville få i stand en avtale med kreditorene.

– Med tanke på den åpenbare mangelen på fremdrift mot å legge fram et levedyktig forslag til restrukturering, mener jeg det er riktig for retten å beordre tvangsoppløsning av selskapet, sier dommer Linda Chan.

San Francisco 49ers til Superbowl

Detroit Lions var på vei mot sin første Superbowl med 17 poengs ledelse ved pause, men San Francisco 49ers vendte kampen og vant 34–31.

Dermed får Niners møter tittelforsvarer Kansas City Chiefs i finalen i Las Vegas om to uker. Det blir et revansjoppgjør for finalen i 2020, da Chiefs vant 31–20.

Salah-løse Egypt ut av Afrikamesterskapet etter keeperduell i straffedrama

Afrikamesterskapet ble en skuffelse for Egypt, som røk ut i åttedelsfinalen mot Kongo etter straffesparkkonkurranse.

Egypt reiser hjem uten å ha vunnet en eneste kamp i Afrikamesterskapet og etter å ha mistet sin største stjerne, Mohamed Salah, til skade.

Åttedelsfinalen endte 1–1 og i straffesparkkonkurransen måtte til slutt keeperne i aksjon. Da var det Kongo som gikk seirende ut av duellen.