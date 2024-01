Streiken har gått hardt utover togtrafikken og de reisende siden onsdag. Søndag begynte det å løsne da godstrafikken ble gjenopptatt, også det tidligere enn planlagt.

Tidlig mandag morgen opplyser Deutsche Bahn at streiken er over også for persontogene. Det vil likevel være noe etterslep på langdistansetog og regionaltog mandag, opplyser talspersonen.

Streiken som nå er avsluttet, er den fjerde – og hittil lengste – i en pågående runde med forhandlinger mellom Deutsche Bahn og fagforeningen GDL. Den skulle egentlig vare til klokken 18 mandag.

Det er ikke planlagt nye streiker før tidligst 3. mars. Innen det håper partene å bli enige om en ny tariffavtale. Forhandlingene tas opp igjen 5. februar.