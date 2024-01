– Ingen legger igjen mer penger enn britene, så dette er bare gull for oss, sier Atle Hovi i Beitostølen Resort til Dagens Næringsliv.

Den svake norske krona er en av årsakene til at britene flokker seg om norske skisportsteder, og ikke minst at det er bedre og mer stabile snøforhold i norske alpinanlegg enn i skisportsteder ellers i Europa, som de siste årene har slitt med snømangel.

De britiske chartergjestene fraktes fra Gardermoen til skisteder som Norefjell, Gausta, Beitostølen eller Geilo.

Etterspørselen fra britiske gjester er så stor at TUI-eide Crystal Ski Holidays dobler antall ukentlige charteravganger fra Storbritannia til Norge neste vinter.

– Vi ser allerede i år at etterspørselen i uke sju gjør at det blir satt opp et ekstrafly derfra. Det er jo en erkjennelse av at norske skidestinasjoner er like etterspurt som våre rivaler i Mellom-Europa og Sverige, sier daglig leder Trevor De Villiers i turselskapet Norway home of skiing AS.