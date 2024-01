Hovedindeksen endte dagen med en forsiktig vekst på 0,12 prosent til 1.285,95 poeng.

Børslokomotivet Equinor var som vanlig mest omsatt, men falt marginalt med 0,07 prosent. Også toer på omsetningslisten – Norsk Hydro – noterte røde tall og en nedgang på 1,49.

Frontline (+4,34), Norwegian Air Shuttle (+4,41) og DNB Bank (+0,09) fullførte topp 5-listen over mest omsatte selskap.

For Norwegians del ble det altså en god børsdag etter at de i morgentimene varslet at de venter et driftsresultat på 2,2 milliarder i fjor, noe som er mer enn tidligere anslått, skriver E24.

Flyselskapet har hatt mer trafikk i november og desember og har kommet til enighet med Bank Norwegian i en konflikt om merkevaren, samt om kompensasjon knyttet til forsinket leveranse av fly.

Oljeprisen var ved børsslutt på 79,9 dollar, opp 0,6 prosent i løpet av dagen.

I Paris steg CAC 40-indeksen med 0,84 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London steg med 0,5 prosent. Den tyske Dax-indeksen steg med hele 1,52 prosent.