Resultatnedgangen skyldes i stor grad nedskrivninger av markedsverdier på Obos’ næringseiendommer og rentesikringsinstrumenter, som totalt sett påvirket resultatet negativt med på 754 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

I tillegg er resultatene fra boligutvikling svakere.

– Det er ikke tvil om at 2023 var et krevende år for oss. Ved siden av nedskrivninger på næringseiendom påvirkes resultatet også negativt av lavere resultater innen boligutvikling og høyere finanskostnader, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

– Boligsalget og antall byggestarter er også markant ned, og det vil påvirke resultatene våre de kommende årene, da boliger resultatføres når de er ferdig bygget og overlevert til kjøper, fortsetter han.