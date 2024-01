– Brannvesenet har nedjustert eksplosjonsfaren, det vurderes så langt som ikke behov for å evakuere bolighus, skriver Agder politidistrikt på X/tidligere Twitter i 22-tiden tirsdag kveld.

Kort tid før opplyste politiet at det ble antatt å være gass på stedet, og at det derfor ble opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt bygget.

Ifølge ansatte var det ingen på jobb i gartneriet på Vestre Grøm tirsdag.

Litt før nødetatene rykket ut til gartneriet, kollapset taket på et næringsbygg i Kleppekjærveien på Fevik i Grimstad. Det viste seg at skadene var gamle, og at butikken derfor holdt stengt tirsdag.