– Jeg ville sende en kort melding for å informere dere om at vi har tatt den vanskelige beslutningen om å redusere størrelsen på arbeidsstokken vår i dag, sier administrerende direktør Dan Clancy i et blogginnlegg onsdag.

Twitch ble startet som en plattform der folk kan kikke på andre som spiller dataspill, men tjenesten ble senere utvidet til å omfatte annet innhold.

Selskapet reduserte også bemanningen i fjor. Twitch la også nylig ned tjenesten i Sør-Korea, med den begrunnelse at kostnadene var for høye.

Også Amazon, som er et av verdens største private selskaper, gjorde bemanningskutt i 2023.