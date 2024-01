Det melder Reuters kort tid etter det ble kjent at et amerikanskeid lasteskip ble angrepet i Rødehavet. Ingen ble skadd om bord, og skipet er fortsatt sjødyktig, ifølge et britisk sikkerhetsfirma.

Siden 19. november har Houthi-militsen i Jemen angrepet en rekke sivile skip i Rødehavet. Forrige uke utførte USA og Storbritannia et angrep på militsen.