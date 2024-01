Produksjonen på sokkelen var noe lavere i fjor enn ventet. Det kom hovedsakelig av ikke-planlagte og forlengede vedlikeholdsstans på flere landanlegg og felt, skriver Sokkeldirektoratet i sin årlige oppsummering. Direktoratet skiftet navn fra Oljedirektoratet ved nyttår.

Direktoratet påpeker at det er viktig at selskaper leter etter nye funn rundt eksisterende infrastruktur. Slik kan man benytte seg av strukturen som er der, og skape verdi mens feltene fortsatt er i drift.

– Må våge å prøve

Samtidig tar direktoratet til orde for at selskapene også bør vurdere umodne områder mer aktivt.

– For å kunne realisere mer av ressurspotensialet må selskapene i større grad våge å prøve ut nye ideer i mindre kjente områder, skriver direktoratet.

Verdens naturfond reagerer med bekymring på denne meldingen.

– I høst har regjeringen vært klokkeklar på at den vil begrense seg til leting rundt eksisterende olje- og gassplattformer og ikke åpne helt nye felt. I dag går Sokkeldirektoratet på tvers av den linjen. Det vil være katastrofalt for sårbare naturområder dersom det åpnes for mer leting i Barentshavet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Kutter anslag

Sokkeldirektoratet beskriver 2023 som et år med høy aktivitet og store investeringer. 92 felt var i drift ved årsskiftet og 27 prosjekter under utbygging.

Det ble tatt mange investeringsbeslutninger i 2022, som ble godkjent i fjor. Direktoratet viser til at de midlertidige skatteendringene i 2020, den såkalte oljeskattepakken, har hatt «svært god effekt for norsk leverandørindustri».

Men det som kunne nærme seg produksjonsrekord, er nå avlyst, skriver DN. I Sokkeldirektoratets rapport går det fram at etaten reduserer anslagene for produksjon på sokkelen for årene framover, ifølge avisen.

Gassproduksjonen ventes å forbli på et stabilt høyt nivå, men kutt i oljeproduksjonsprognosen fører til at den totale produksjonsbanen reduseres.

Dermed vil den nye toppen som nås i 2025, ikke lenger være i nærheten av rekordnivået fra 2004, skriver avisen.

Rekordmåned for gasseksport

Sokkeldirektoratet viser til at gassproduksjonen gikk for fullt utover høsten, og at særlig november og desember var gode måneder.

Foreløpige tall for desember viser at det ligger an til eksportrekord for en enkeltmåned med i underkant av 12 milliarder standard kubikkmeter.