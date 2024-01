Produktene er solgt hos Meny-butikker i hele landet.

Barnegrøten trekkes tilbake som et føre var-prinsipp etter flere meldinger om mistanke om matforgiftning tilknyttet produktene. En viktig del av vurderingen er at barn og spedbarn er en sårbar gruppe, opplyser Mattilsynet.

Det er produsenten selv som ba om at produktene fjernes fra butikkhyllene.

Fem produkter trekkes

Følgende produkter trekkes:

* Tilvenning til fast føde

* Startgrøt naturell 4 mnd

* Havregrøt banan 6 mnd

* Havregrøt eple 8 mnd

* Nattgrøt 1–3 år

Alle partier og produkter med alle utløpsdatoer trekkes tilbake, opplyser Mattilsynet.

I salg siden oktober

Ingunn Anstensrud i Tveter Gård Foredling sier til NTB at de fikk den første henvendelsen om oppkast like før nyttår.

Etter å ha fått flere lignende henvendelser tirsdag ba de om at salget av to av produkter skulle stanses, noe som skjedde onsdag. Som et føre var prinsipp i påvente av svar på analyser stanses nå salget av hele barnematserien midlertidig.

Anstensrud sier produktene har vært diskutert i en Facebook-gruppe for småbarnsforeldre. Grøten har vært i salg siden oktober av. Siden da har tusenvis av produkter blitt solgt, anslår Anstensrud.

Tveter Gård Foredling er en liten produsent fra Østfold som lager havreprodukter med høyere fett- og proteininnhold enn vanlig havre, ifølge Meny.

Sårbar gruppe

Ifølge Mattilsynet er det viktig at grøten trekkes fra markedet når det er snakk om produkter for spedbarn, som er en sårbar gruppe.

– Da er det veldig viktig at man får kontroll på situasjonen, sier avdelingsleder Lena Mjøvik-Hoel til NTB.

Det er bra at produsenten har tatt grep såpas tidlig, ifølge henne.

– Vi oppfordrer folk til å ta vare på emballasje og produktet og varsle oss ved hendelser, sier Mjøvik-Hoel.