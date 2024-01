Det kommer fram i en kjennelse fra Østre Innlandet tingrett, melder Innlandet politidistrikt. To av ukene er i isolasjon, og alle ukene med brev- og besøksforbud.

Kvinnen ble pågrepet og siktet i saken torsdag. Hun nekter straffskyld.

Ble funnet i romjulen

Det var 30. desember at politiet fikk melding om dødsfallet via AMK. Det var kvinnen selv som varslet politiet om at samboeren var funnet død på hytta.

– Kvinnen tok kontakt med AMK etter å ha funnet mannen sin død, men sier hun ikke har kjennskap til hvordan mannen døde, sa politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt fredag.

Siktelsen ble tatt ut etter at obduksjonsrapporten av mannen var klar. Klauseie vil ikke si noe om hvordan mannen ble drept.

– Vi ønsker ikke at etterforskningen og avhør skal påvirkes av det som kommer fram i mediene, forklarte politiinspektøren.

Alene på hytta

Den siktede kvinnen varslet politiet litt før klokka 7 på morgenen. Mannen og kvinnen skal ha vært alene på hytta, skriver politiet.

Kvinnen ble pågrepet hjemme. Ifølge Budstikka var samboerparet bosatt i Bærum. Verken kvinnen eller avdøde er tidligere straffedømt.

– Pågripelsen var udramatisk. Vi har også gjort en rekke beslag i saken, men dette ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på, sier politiinspektøren.

– Det var funn på stedet som førte til at jourhavende jurist, politifaglig etterforskningsleder, krimteknikere og politipatruljen drøftet dødsfallet. På bakgrunn av drøftingene og retningslinjene for begjæring av obduksjon besluttet jourhavende jurist at mannen skulle obduseres, sier politiadvokat Mali Svendsen.

Flere avhør

Kvinnen har fått oppnevnt advokat Helge Hartz som forsvarer, og hun ble avhørt torsdag. Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Hartz. Han har imidlertid uttalt til Østlendingen at kvinnen nekter straffskyld.

I tillegg til avhør av kvinnen, har politiet gjennomført og vil gjennomføre flere avhør av familie og venner.

I tillegg foretar politiet kriminaltekniske undersøkelser både i fritidsboligen og i parets hjem. Det gjøres også undersøkelser rundt eiendommen, og politiet ber om at ingen lager nye tråkk/spor i området.