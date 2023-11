– Vi har pågrepet og siktet tre personer for drap eller medvirkning til drap. En av disse tre er den samme personen som har vært siktet for drap siden i sommer, og en av personene har vært siktet for falsk forklaring i saken fra omtrent samme tidsrom, sier politiadvokat Torje Imøy i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Personene ble pågrepet tirsdag.

Pågripelsene kommer som et resultat av informasjonsinnhentingen politiet har foretatt siden sommeren, skriver politiet.

Vil ikke si noe om årsaken

Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på detaljer fra etterforskningen eller hva som er årsaken til at tre personer nå er pågrepet og siktet i saken.

– Dette er en alvorlig sak hvor politiet har gjennomført omfattende søk etter en savnet person i over fem måneder, samtidig som vi har etterforsket hvorvidt savnede kan ha blitt utsatt for en straffbar handling. Det er summen av flere ting som gjør at politiet nå har foretatt pågripelser og at de pågrepne blir fremstilt for varetektsfengsling, sier politiadvokat Imøy.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Tor Haug er forsvarer for personen som har vært siktet for drap siden i sommer.

– Min klient sier fortsatt at han ikke har noe med saken å gjøre. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren til NTB.

Også advokat Finn Ove Smith opplyser at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan den siste siktede forholder seg til siktelsen.