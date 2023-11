Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) nedjusterte onsdag sin prognose for global vekst i år til 2,9 prosent, ned fra 3 prosent som de anslo i september.

Samtidig sier organisasjonen at den globale veksten trolig vil krympe ytterligere neste år til 2,7 prosent. Det er uendret fra forrige prognose, men er den laveste veksten siden den globale finanskrisen, med unntak av det første året av pandemien, bemerker OECD.

En tilbakegang til 2 prosent vekst i 2025 er betinget av at inflasjonen avtar ytterligere og at asiatiske økonomier opprettholder sitt høye veksttempo.

OECDs sjeføkonom Clare Lombardelli sier de spår en myk landing for avanserte økonomier, men understreker at dette er langt fra garantert. En myk landing betyr lavere vekst, men ikke så lav vekst at mange vil miste jobben.

Men OECD ser fortsatt kortsiktige risikoer for at prognosen vipper på nedsiden. Blant annet peker de på geopolitiske spenninger som følge av krigen mellom Israel og Hamas som en mulig utfordring for verdensøkonomien.

– Hvis konflikten skulle forsterkes og spres i regionen, er det større fare for at det kan bidra til å bremse veksten og presse opp inflasjonen, sier OECD.

Organisasjonen gir råd til sine 38 medlemsland om økonomisk politikk.