I sin orientering til styret i onsdagens styremøte skriver rektor Dag Rune Olsen blant annet at forsinkelser i den praktiske flytreningen gir en fare for lavere progresjon og skaper utfordringer for gjennomføring på studiestedet, ifølge Khrono.

Han skriver videre at studentene var forsinket allerede før pandemien, noe som i dag fører til fire måneders forsinkelse for studentene.

Olsen opplyser i styrenotatet at de økonomiske problemene skriver seg helt tilbake til oppstarten av bachelorprogrammet. Svak statlig finansiering førte til at universitetet måtte investere i gamle fly med større vedlikeholdsbehov og dårligere drivstofføkonomi, ifølge rektoren.

Siden april i år er kostnadene for drivstoff doblet, fra 24 kroner til 48 kroner per liter. Dette alene gir økte kostnader på om lag tre millioner kroner ved ordinær drift.

Flygerutdanningen har overskredet budsjettet med nær 40 millioner kroner. Til tross for den slitsomme økonomiske situasjonen, ønsker universitetet å fortsette driften med Bardufoss som hovedbase.

Skal det gå, må bachelorutdanningen få styrket sin statlige finansiering med minst 15 millioner per år, heter det i notatet. Dersom det ikke skjer, står valget mellom å avvikle eller finne en billigere driftsmodell.