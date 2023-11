Samtidig sier politiet at tidligere teorier om at hendelsen kunne skyldes en intern konflikt i et lokalt, kriminelt miljø, er svekket. Så langt har etterforskningen avdekket tilknytninger til norske kriminelle nettverk med forgreininger til utlandet.

– Vi ser at den type bombe som er brukt i Drøbak er lik som de bombene man har sett blitt brukt i Sverige, men vi understreker at vi ikke har noen holdepunkter for at nettverket Foxtrot står bak, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger.

Han sier at politiet går bredt ut. Så langt er det ingen som er etterlyst i saken, verken i Norge eller internasjonalt.

– Det er ikke primært Sverige vi ser mot. Vi ser bredt mot både Norge og utlandet. Det vi sier er at selve bomben som er brukt, ser vi at er lik de som er brukt i Sverige, sier Finnanger til NTB.

– Intern konflikt

Han vil ikke svare på hvilke land eller regioner politiet ser mot. Det er snakk om større kriminelle nettverk. Finnanger vil heller ikke si noe om fornærmede, utover at det er en person politiet kjenner til fra før.

– Det fremstår som en intern konflikt i et kriminelt miljø. Da er det nødvendigvis noen personer som har koblinger til slike miljøer, sier Finnanger.

Fornærmede er fysisk uskadd. Finnanger vil ikke svare direkte på om politiet har iverksatt sikringstiltak rundt ham, men sier at politiet har flere ordninger som kan iverksettes overfor fornærmede i slike saker.

Saken etterforskes som drapsforsøk. Eksplosjonen skjedde 24. oktober. Politiet vil ikke si noe om hva som kan være motivet, utover at det fremstår som en intern konflikt.

– Dette var et målrettet angrep innad i kriminelle miljøer og det er viktig for meg å understreke at det er trygt å bo og leve i Drøbak, sier Finnanger.

Ber om tips

Politiet ber om tips.

– Vi oppfordrer alle som bor i, eller har oppholdt seg i området ved Ellefaret natt til 24. oktober til å sjekke dashbordkamera på biler, dørklokkekamera eller annen videoovervåking for å se om det har fanget opp noe som kan være relevant for saken.

Finnanger sier at politiet mener de har grei kontroll på selve hendelsesforløpet.

– Men vi er alltid på utkikk etter ny informasjon eller tips som kan være med på å belyse saken bedre, sier Finnanger.