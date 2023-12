Presidentskapet foreslår blant annet at politikere må registrere antall aksjer og deres verdi på transaksjonstidspunktet. Registeret skal oppdateres og publiseres annenhver uke, skriver E24.

Politikerne vil også få i plikt å registrere økonomiske interesser. De som har indirekte eierinteresser i et eller flere selskap, skal melde inn endringer i eierskapet hver måned. Tidligere har de bare måttet rapportere om endringer hvert halvår.

– Dette blir det mest åpne registeret i Norden, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til avisa.

Innstillingen skal opp til votering i januar. Dersom den vedtas, noe Gharahkhani er trygg på, vil de nye reglene tre i kraft fra mars.

Rødt: Viktig å gjenreise tilliten

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er glad for at det nå blir gjort endringer.

– Etter alle sakene om habilitet og aksjehandel er det viktig at Stortinget tar ansvaret for å rydde opp og gjenreise tilliten til demokratiet, sier hun til NTB.

Hun er spesielt glad for at Rødt fikk gjennomslag for at kravene skal være like strenge for regjeringsmedlemmer som stortingsrepresentanter. Innstrammingene gjaldt i utgangspunktet kun for den sistnevnte gruppen.

– Dette betyr at de folkevalgte beholder kontrollen og at disse foreslåtte innstrammingene også vil legge føringer for regjeringa.

Flere fratrådt

Norsk politikk har i sommer og høst vært preget av en rekke aksjesaker. Både Ola Borten Moe (Sp) og Anniken Huitfeldt (Ap) har måttet gå av som statsråder som følge av mye omtalte aksjesaker.

Høyre-leder Erna Solberg (H) har også måttet tåle hardt press etter at det ble kjent at hennes ektemann Sindre Finnes hadde handlet aksjer mens hun var statsminister. Hun har imidlertid blitt sittende som partileder i Høyre.'