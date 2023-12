Gjennomsnittstemperaturen nådde i år 10,6 grader for første gang. Det er 2,4 grader over verdien for den internasjonale referanseperioden fra 1961 til 1990, som er på 8,2.

Sammenlignet med verdien for dagens referanseperiode fra 1991 til 2020 - som er på 9,3 grader - var økningen på 1,3 grader.

– Klimaendringene fortsetter med uforminsket styrke, advarer direktør for klima og miljø Tobias Fuchs i DWD.

Varme, fuktige forhold med store nedbørsmengder dominerte i 2023, ifølge rapporten. Året var det sjette våteste i landet med rundt 958 millimeter nedbør, mer enn en femdel mer enn i begge referanseperiodene.