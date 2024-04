– Vi har mange gode eksempler på at forskningsresultater har ført fram til utvikling av innovative produkter og tjenester. I år har vi hatt rekordmange søkere, og kvaliteten på søknadene er gjennomgående svært høy. Det lover godt for omstillingen vi står midt oppi, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet i en pressemelding.

Blant prosjektene som nå får støtte, er utvikling av et instrument som måler kvaliteten på kjøtt, et såkalt 3D-syn-system drevet av kunstig intelligens og en urintest for blærekreft.

– Det er et stort potensial i økt kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. Ideer som springer ut fra forskning, kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og til raskere grønn omstilling. Det er flott at forskningsinstitusjonene tar et større ansvar for innovasjon og kommersialisering. Dette gjør at vi raskt kan ta i bruk kunnskapen og skape verdier i samfunnet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).