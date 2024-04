Politiet har snakket med flere personer i og rundt omgangskretsen til familien som ble funnet drept på Torpo 23. mars.

– Det er over 40 personer som har vært til avhør, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til VG.

– Det er fordi man ønsker å danne seg et bilde av gjerningspersonen og ofrene og se om det er opplysninger som kan danne et grunnlag for hvorfor det har skjedd. Det har jo ikke vært øyenvitner her. Så de som har kjennskap til familien og andre, gir oss viktig informasjon, legger hun til.

Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) ble funnet skutt og drept i sitt hjem på Torpo i Ål i Hallingdal 23. mars. Politiet mener familiefaren i huset drepte de tre før han tok sitt eget liv.

Motivet er fremdeles ukjent, men politiet håper at etterforskningen vil kaste lys over hvorfor mannen i 50-årene etter alt å dømme skjøt og drepte sin kone og sine to barn.