– 2023 var preget av økt rente- og prisnivå. Levekårsundersøkelsen viser at andelen som oppgir å ikke har råd til materielle og sosiale goder har økt de siste årene, og det samme gjelder andelen med betalingsproblemer, sier seniorrådgiver Håvard Bergesen Dalen i Statistisk sentralbyrå.

Levekårsundersøkelsen for fjoråret, som byrået står bak, viser at 20 prosent av befolkningen over 16 år ikke klarte å betale en uforutsett utgift på 20.000 kroner uten å ta opp lån eller selge gjenstander.

Mest utbredt er vanskene blant enslige.

8 prosent oppgir at de har hatt minst ett betalingsproblem det siste året. Det innebærer problemer med å betale husleie, lån, strøm eller kommunale avgifter.

Til sammenligning var der i 2022 6 prosent som oppga det samme.

Økte boutgifter er en av årsakene til at de økonomiske vanskene i befolkningen øker. I 2023 brukte en av fem husholdninger minst 40 prosent av inntekten sin til bolig, mens i 2021 var andelen 15 prosent.