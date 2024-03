Ulike steder langs den sammenraste broen synes gnistene fra skjærebrennere og kuttverktøy der arbeiderne er i gang med å dele opp konstruksjonen i biter som kan håndteres av de enorme flytekranene som er på stedet.

Francis Scott Key-broen kollapset etter at konteinerskipet Dali mistet motorkraft og styring og traff en av bropilarene natt til tirsdag. Skipet fikk sendt ut nødvarsel, slik at trafikken over broen ble stanset, men åtte veiarbeidere som reparerte asfalt, havnet i vannet. To ble raskt hentet opp. To ble funnet døde i en pickup på elvebunnen dagen etter ulykken, mens de fire siste fortsatt er savnet.

Havnen i Baltimore, som er en av de travleste i USA, er stengt på ubestemt tid. Både Dali og den ødelagte broen ligger og sperrer innseilingen.