Beløpene i tiltalen varierer mellom 73.000 kroner og 7.138.501 kroner. Alle de fornærmede skal ha blitt forledet til å overføre sparepenger for å investere via tiltalte. Totalt omfatter tiltalen bedragerier for 20.535.401 kroner. De fornærmede er i hovedsak pensjonister, skriver Dagens Næringsliv.

Mannens forsvarer, Alexander Ryberg Greaker, skriver i en epost til avisen at hans klient erkjenner delvis straffskyld for noen av tiltalepostene.

– Denne side er av den oppfatning at tiltalens periode er strukket altfor langt. Denne side har for øvrig ingen flere kommentarer før saken kommer opp til behandling i tingretten, skriver Greaker i eposten.

Det er satt av seks dager til rettssaken.