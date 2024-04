– Heldigvis går det veldig, veldig bra. Det går støtt og stadig fremover, tusen takk, sa dronningen på spørsmål fra pressen da hun åpnet helsehuset til Norske Kvinners Sanitetsforening i Oslo.

Kong Harald (87) ble akutt syk i Malaysia på ferie i februar, og fikk operert inn en pacemaker ved Rikshospitalet i Oslo. Han er fremdeles sykmeldt etter operasjonen og torsdag ble det kjent at sykemeldingen som skulle vare fram til 8. april nå er forlenget med to uker.

Sanitetsforeningens kvinnehelsehus er et lavterskeltilbud for kvinner. Målet til kvinnehelsehusene er å styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Det er et sted som er gratis og tilgjengelig for alle kvinner.

Foreningen driver kvinnehelsehus i Bergen, Drammen og Kristiansand og nå altså også i Oslo. Det skal også åpnes slike hus i Trondheim og Lørenskog.

Oslos ordfører Anne Lindboe (H) la i sin tale i forbindelse med åpningen vekt på at det er altfor få gode helsetilbud er skreddersydd for kvinner, spesielt kvinner med dårlig økonomi eller kvinner med minoritetsbakgrunn.

– Det er viktig at vi sikrer noen av våre mest sårbare innbyggere tilgjengelige helsetjenester, slik at de kan få den oppfølgingen de trenger for å eie sin egen kropp og oppnå god helse, sa Lindboe.

Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter.