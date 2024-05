– Jan Helge Andersen har krav på at all mulig rimelig tvil skal komme ham til gode, åpnet forvareren sin prosedyre i den siste dagen av Baneheia-saken i retten.

Advokat Svein Holden sa at spørsmålet om DNA kom til å bli et sentralt tema under prosedyrene i saken som går i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. Han sa også at retten må stille seg kritisk til klienten Jan Helge Andersens egne forklaringer til politiet i saken.

– Retten skal være kritisk til det Jan Helge Andersen sa i forklaringene om forhold både før, under og etter gjerningene. Det er kanskje spesielt at vi som forsvarere at vi går mot egen klients forklaring, men det er det eneste rette i denne saken, sa Holden.

– Dette gjelder naturligvis også det han sier om Viggo Kristiansen, la Holden til.

Onsdag la aktoratet ned påstand om to års fengsel for Andersen med begrunnelse i at bevisene i den gjenåpnede saken peker mot at Jan Helge Andersen var alene da han voldtok og drepte de to små jentene i Baneheia for 24 år siden. Andersens forsvarere må forsøke å vise til at man ikke med tilstrekkelig sikkerhet kan fastslå at drapene skjedde slik påtalemyndigheten mener, og at Andersen var alene.

– Man kan ikke uten videre vise til at resultatene bare stammer fra en person, sa advokat Celine Krogh Fornes da hun startet gjennomgangen av DNA-materialet i saken.

Hun viste også til at det var en fare for at påtalemyndigheten ubevisst har gått i en bekreftelsesfelle når det gjaldt tolkningen av DNA-materialet.