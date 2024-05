– Det er jo i underkant av halvparten av våre ansatte som er tatt ut nå. Det berører saksbehandlingen vår på en rekke områder, sier direktør for virksomhetsstyringen i NVE, Christine Kiste, til TV 2.

Hun påpeker at det blant annet berører konsesjonsbehandlingen deres.

– Det kan føre til forsinkelser i utbetaling av strømstøtte, i tråd med strømstøtteordningen som mange er opptatt av, legger hun til.

– Hva har streiken å si for sikkerhet og beredskap?

– Vi har et minimum av ressurser som ivaretar de aller viktigste funksjonene våre. Vi var jo klar over at det ville komme en streik, så vi har forberedt oss på det, sier Kiste.