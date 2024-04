Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag besluttet i januar å innlede etterforskning av Israel for mulig brudd på FNs folkemordkonvensjon.

ICJ påla samtidig Israel å innføre strakstiltak for å forhindre folkemord.

– Dette er ikke et synspunkt, men en folkrettslig bindende beslutning som Israel er forpliktet til å forholde seg til, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en kommentar til kjennelsen.

Eide understreket at Norge ville «gå gjennom sin samhandling med Israel» … «slik at vi skal forvisse oss om at det er ingen norske handlinger som vil være i strid med det som følger av domstolen».

Krever svar

Rødt har nå fremmet et representantforslag i Stortinget der de etterlyser resultatet av gjennomgangen Eide varslet.

Stortinget må snarest be regjeringen komme med «en redegjørelse for Norges forpliktelser etter Folkemordkonvensjonen der disse er relevante for norsk samhandling med Israel», krever representantene Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes.

De to fremmer også forslag om at Norge må forby «handel med varer og tjenester produsert på ulovlig okkupert jord, eller fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder».

Rødt krever videre et forbud mot «alle norske leveranser av våpen, våpenkomponenter og flerbruksvarer som kan bidra til et folkemord» og ber regjeringen støtte arbeidet med å få Palestina opptatt som fullverdig medlem av FN.

Nedstemt

Om partiet får et flertallet på Stortinget med på kravene, er uklart.

Regjeringen har foreløpig nøyd seg med å fraråde handel med de israelske bosetningene, som FNs sikkerhetsråd har slått fast er ulovlige og opprettet i strid med folkeretten.

I februar stemte regjeringspartiene ned et forslag fra Rødt, SV og Venstre , som ba regjeringen «hindre at Norge importerer varer fra ulovlige bosetninger».

Flertallet på Stortinget har heller ikke funnet tiden inne til å anerkjenne Palestina som stat, men vedtok i november i fjor et kompromiss der det het at dette vil skje «såfremt anerkjennelsen bidrar positivt til fredsprosessen».

Rødt viser til at 140 land nå har anerkjent Palestina som uavhengig stat, og at Spania nylig varslet at de vil gjøre det innen juli.

Ingen forpliktelse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk fredag besøk av Spanias statsminister Pedro Sánchez og fikk da spørsmål om hvorvidt også Norge nå vil anerkjenne Palestina.

– Vi tenker i samme baner. Vi er klare til å anerkjenne den palestinske staten og deres rettmessige plass i FN. Spørsmålet er når, og der er vi nært koordinerte, lød Støres svar.

Noen forpliktelse om snarlig anerkjennelse ville han ikke komme med.

– Jeg utelukker ikke det, men vi har ikke tatt en avgjørelse, og det er en veldig dynamisk situasjon i regionen, sa Støre.