Bakgrunnen er at regjeringen i mai i fjor la fram forslag til en ny opplæringslov som ville gi lærere rett til å fysisk gripe inn for å avverge skade på personer eller eiendom.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har også åpnet for å utvide loven til å gi lærerne rett til å også gripe inn for å hindre situasjoner der elever sjikanerer andre elever eller ansatte, eller når elever ødelegger undervisningen for hele klassen.

Det mener Barneombudet er en dårlig idé. Fagsjef Ivar Stokkereit i Barneombudet sa derfor tydelig ifra i en høring om forslaget i Stortingets utdanningskomité.

– Blir økt fysisk lærermakt svaret på forstyrrelser, er vi på ville veier, sa han, ifølge Utdanningsnytt.

Barneombudet mener det er blitt utøvd ulovlig maktbruk mot barn i skolen i mange år og advarer om at maktbruken kan øke dersom forslaget går gjennom.

– Barneombudet støtter derfor at lærere skal kunne gripe fysisk inn i en situasjon for å hindre at den eskalerer, bare i tilfeller der det helt tydelig dreier seg om å stanse eskaleringen, fortsatte Stokkereit.