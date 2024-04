Fredag 12. januar la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fram den nye kvotemeldingen, som tar for seg organiseringen av fiskerinæringen. I disse dager forhandles det om denne på Stortinget.

Nå hevder Rødt at de har blitt «satt på gangen» av regjeringspartiene, og at de ikke får være med videre i forhandlingene.

– Rødt har ikke stilt noen ultimatum og smelt med dørene, men vært konstruktive og åpne for videre diskusjon. Derfor er jeg overrasket og skuffet over at regjeringa virker å ville sette oss på gangen i denne saken, sier Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt, i en pressemelding.

Videre sier Jørgensen at partiet frykter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil danne flertall sammen med partier på høyresiden og dermed kaste bort en historisk mulighet til å få fisken tilbake til folket og skape arbeidsplasser.

– Rødt kommer til å fortsette å kjempe for en bærekraftig og rettferdig fiskeripolitikk som skaper aktivitet og bosetning i lokalsamfunn, sier Jørgensen.